Без заседания и вызова сторон: суд занялся вопросом лишения NewsOne лицензии

Логотип телеканала Newsone / newsone.ua

История с лицензиями телеканалов народного депутата от Оппозиционной платформы - За життя Тараса Козака продолжается. В этот раз в центре событий снова оказался Newsone.

Так, Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии данного канала. При этом данное производство будут рассматривать по упрощенной процедуре, которая не предусматривает проведения судебного заседания и присутствия сторон.

"Ранее с соответствующим иском в Окружной административный суд города Киев обратился Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, истец просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО Новости 24 часа (логотип NewsOne)", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой суда.

Стоит отметить, что эпопея с аннулированием лицензии телеканала началась с анонсированного на 12 июля телемоста между российским телеканалом Россия 1 и NewsOne. На тот момент исполняющий обязанности главы БУ Иван Баканов инициировал заседание СНБО по вопросу введения санкций в отношении связанных юридических лиц, после чего телеканал отменил телемост.

В свою очередь, тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко увидел в действиях администрации NewsOne госизмену и заявил об открытии уголовного дела. Кроме того, на заседании СНБО было принято решение силами правоохранительных органов "обеспечить национальную информационную безопасность с неукоснительным соблюдением свободы слова".

Уже 2 октября Национальный совет по радио и теле вещанию потребовал от Окружного админсуда лишить телеканал лицензии. А 17 октября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены собственников информтелеканалов и обеспечения противодействия российскому информационному влиянию.

Напомним, что в Киеве на НСК Олимпийский ультрас Динамо выступили против Оппозиционной платформы – За жизнь и рекламы каналов NewsOne и 112 Украина, которые связывают с этой политсилой.