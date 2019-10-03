Владельца каналов 112 Украина и NewsOne допросили в СБУ

Тарас Козак / Фото: Newsone

Владелец телеканалов 112 Украина и NewsOne и ZIK народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарас Козак был допрошен в СБУ.

"Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья - это "терроризм", вторая - это "финансирование терроризма", а третья - "легализация средств, полученных преступным путем". Это для меня было сегодня новостью", - заявил он в эфире телеканала 112 Украина.

Он отметил, что никаких подозрений ему не выдвигали и добавил, что все обвинения являются надуманными и никаких оснований для них нет.

Кроме того, депутат прокомментировал вчерашнее решение Верховной Рады о продлении времени полномочий членов Нацсовета по вопросам ТВ.

Читайте такжеУ Зеленского и Вакарчука хотят натравить комиссию на NewsOne, 112 и ZikОн добавил, что во время допроса следователи также интересовались ситуаций вокруг организации телемоста с РФ.

Напомним, 26 сентября Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания отказала в продлении цифровых лицензий телеканалу 112 Украина.

Ранее Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания вынес решение по телеканалу Newsone.