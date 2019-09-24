Конец бурления: в СНБО отказались вводить санкции против NewsOne и 112 Украина

112 Украина и NewsOne / Логотипы каналов

В Совете нацбезопасности и обороны Украины на нашли оснований для того, чтобы ввести санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина (по обвинению в осуществлении прокремлевской пропаганды).

Соответствующее сообщение со ссылкой на СНБО опубликовал портал УН.

С инициативой введения санкций против вышеуказанных каналов выступили депутаты Верховной Рады еще VII созыва.

В свою очередь, СБУ 8 июля 2019-го также призвала СНБО безотлагательно ввести санкции против этих телеканалов − в соответствии с постановлением парламента от 4 октября 2018-го.

Напомним, ранее Нацсовет по ТВ и радиовещанию назначил внезапную проверку каналу Zik. До этого сообщалось о том, что депутаты Рады из фракций Слуга народа и Голос хотят натравить комиссию на NewsOne, 112 и Zik.



