Канал Малятко могут наказать за недостаточное освещение Голодомора

На канале Малятко мало внимания уделили Голодомору / ZN.UA

Нацсовет по телевидению и радиовещанию 9 января назначил внеплановую проверку всеукраинскому детскому телеканалу Малятко, поскольку в День памяти жертв Голодомора в сетке вещания не транслировались соответствующие траурному дню передачи.

"Мониторинг Национального совета за 23 ноября 2019 года, в День памяти жертв голодоморов, не зафиксировал в эфире телеканала "Малятко-ТВ" распространения информации об этом памятный день в промежуток времени с 08:15 до 12:00, что является признаком нарушение пункта 4 Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - сказано в сообщении Нацсовета по ТВ и радиовещанию.

По результатам проверки комиссия примет соответствующее решение.

Также на базе Нацсовета была создана рабочая группа, которая будет контролировать правила вещания для нишевых телеканалов. Возглавит новую структуру Ульяна Фещук.

Как известно, к телекомпании Макси-ТВ применены штрафные санкции в сумме более 100 тысяч гривен за трансляцию передачи Гордон, в которой принял участие бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как ранее сообщалось, Нацсовет по вопросам ТВ и радио назначил проведение проверок телеканалов ZIK и 112 Украина (принадлежащих нардепу Тараса Козаку, которого СМИ называют человеком из орбиты Виктора Медведчука) - из-за признаков разжигания вражды через эфир.

Напомним, ранее регулятор назначил проведения проверки канала Прямой (который СМИ связывают с экс-президентом Петром Порошенко) - из-за оскорбительных выпадов ведущего Сергея Пояркова в адрес президента Владимира Зеленского.