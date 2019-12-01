  1. Главная
  3. Украина

"Ложь" и "антисоветский миф": преподаватель из Канады зашкварился заявлениями о Голодоморе

1 декабря 2019, 10:21

Студенты требуют увольнения доцента Альбертского университета Дугала Макдональда.

Дугал Макдональд
Дугал Макдональд является активистом Марксистско-ленинской партии Канады / Dougal MacDonald, Facebook

В Альбертском университете канадского Эдмонтона разгорелся скандал из-за доцента Дугала Макдональда, который  отрицает факт Голодомора в Украине в начале 1930-х годов и называет его "мифом".

В частности, Макдональд 19 ноября в посте в Facebook назвал Голодомор "ложью", "антисоветским мифом", который якобы был подкреплен фальшивыми фото и сообщениями. По мнению доцента, фото жертв Голодомора распространили бывшие соучастники нацистов. Кроме того, Макдональд обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что он "поддерживает антикоммунистический, пронацистский миф о Голодоморе", пытаясь таким образом "переписать историю", передает канадская газета The Globe and Mail.

Фрагмент поста Макдональда из Facebook

Пост доцента вызвал бурю возмущения среди украинских студентов. Они требуют уволить преподавателя.

Обращение студентов
Фото facebook.com/SUSKNational

В самом же Альбертском университете открестились от заявлений Макдональда, заявив, что мнение доцента не отражает взгляды учебного заведения, но он имеет право делиться ими.

Стоит отметить, что Дугал Макдональд является активистом Марксистско-ленинской партии Канады и поддерживает действующую власть Кубы, Венесуэлы и Сирии.

Фото facebook.com/dougal.macdonald.10
Фото facebook.com/dougal.macdonald.10

Напомним, 23 ноября Украина почтила память жертв Голодомора 1932-1933 годов.  Владимир и Елена Зеленские возложили к памятному знаку "колоски скорби" и почтили память жертв Голодомора минутой молчания.

Читайте такжеСтрана рыбок-гуппи, или Почему Голодомор украинцев ничему не научил

Сотрудники Музея Голодомора ко Дню Памяти создали социальную рекламу, которая демонстрировала пищу, ставшую ежедневным рационом украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов. Команда музея намеревалась показать, какими способами украинцам удалось выжить среди тотальной смерти.

"То, что изображено на плакатах, трудно назвать едой. То, что произошло 86 лет назад, трудно назвать жизнью", - говорилось на странице учреждения в Facebook.

скандал Канада геноцид Голодомор Джастин Трюдо новости Украины и мира Дугал Макдональд
Сейчас вы просматриваете новость «"Ложь" и "антисоветский миф": преподаватель из Канады зашкварился заявлениями о Голодоморе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:09
"Бориску на царство": Джонсон готовится к величайшему триумфу
11:06
Купалась в ванной: на Львовщине при странных обстоятельствах погибла 11-летняя девочка
11:04
Китайский автобус раздавил насмерть 18 россиян: в Забайкалье произошло ужасное ДТП
10:43
Нафтогаз установил цены на газ в декабре: сколько будем платить
10:32
"На три буханки хлеба, пускай подавятся": украинцев возмутило "позорное" повышение пенсий
10:21
"Ложь" и "антисоветский миф": преподаватель из Канады зашкварился заявлениями о Голодоморе Видео
09:45
Украл, выпил, в тюрьму: копы схватили грабителей столичного Ощадбанка Фото
09:40
Непогода в Украине: где ждать проблем с транспортом Видео
09:26
Забыть про Крым в обмен на мир на Донбассе: Меркель и Макрон могли тайно договориться с Путиным Видео
09:10
Ударят морозы: синоптик уточнил прогноз погоды на декабрь 2019 Видео
08:59
Гороскоп на 1 декабря: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь
08:39
Путин сделал коварный, но давно ожидаемый шаг мнение
08:34
Порошенко и тут все испортил: посол Венгрии обвинил экс-президента в ухудшении украино-венгерских отношений
08:04
Угроза для НАТО: Столтенберг указал пальцем на сильнейшего врага Альанса Видео
07:35
Опасные мечты: о чем нельзя мечтать женщинам и о чем вообще нельзя мечтать
07:31
"Путин не согласится, что Крым не их": Зеркаль оценила планы Зеленского достичь мира с Россией Видео
07:05
Как варить раков: главные правила и простой рецепт Фото
06:42
Газовый цинизм мнение
06:42
На Майдане погиб 121 человек: в ГПУ назвали точное число виновных Видео
06:18
Есть ли порча: признаки порчи, как определить и снять порчу яйцом самостоятельно
06:08
Іменини Романа 2019 – привітання та листівки найчарівніші Фото
05:57
Гороскоп на неделю: астролог указал на возможности и назвал угрозы
05:29
Модные короткие женские стрижки зима-весна 2020 - паж, пикси и каре до подбородка - фото Фото
05:11
"Зарплаты в конвертах" для слуг народа: НАБУ открыло дело
04:49
Открытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зими Фото
04:25
В Полтаве вандалы разбили памятник в честь погибших героев АТО Видео
04:07
В Кабмине захотели покупать газ напрямую у России
03:42
Ученые выяснили пользу плохих снов
02:47
Поп с наркотиками: помощника митрополита УПЦ МП Луки схватили на Новой почте с амфетамином — СМИ
02:30
"Потрясение для экономики": эксперты назвали главные факторы влияния на курс доллара
02:00
Путин назвал самую важную тему для России и бросил камень в огород СМИ
01:30
Эксперт назвал главную причину падения рейтинга Зеленского
01:12
Пособник оккупантов в Крыму назвал поведение Украины в ООН мракобесием
01:01
Сенцов лично получил почетное гражданство Парижа
00:43
ДиКаприо выдвинули серьезное обвинение Видео
00:27
В откровенном наряде и в сопровождении бойфренда: Alyona Alyona эпатировала на M1 Music Awards 2019
00:19
1 декабря – какой сегодня праздник: с Первым днем зимы и приметы дня Романа Видео
30 ноября, суббота
23:58
Львовянка одержала победу на престижном конкурсе красоты Фото
23:35
Банкиры озвучили прогноз по укреплению гривны
23:29
Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск: кто ушел 30-11-2019 Видео
23:09
Семья сгорела в авто: в Черновцах произошло жуткое ДТП
22:44
Авария с детским омбудсменом Кулебой: перекресток ждут изменения
22:17
Названа неожиданная польза крафтового пива
21:54
"Пристрелят": Галкин высказался о возможности стать президентом РФ Видео
21:36
M1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления Видео
21:35
"В рот вы*бу": экс-соратник Януковича пригрозил прокурору нетрадиционной расправой
21:30
Порнозвезда лукаво и развратно показала прелести на фото Фото
21:23
"Часто не надо намекать": Зеркаль рассказала об увольнении из МИД
20:51
"Принадлежит агрессору": Бородянский требует переименовать УПЦ МП
20:31
Макрон наградил командующего ВМС почетным орденом Франции Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять