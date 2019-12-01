"Ложь" и "антисоветский миф": преподаватель из Канады зашкварился заявлениями о Голодоморе

Дугал Макдональд является активистом Марксистско-ленинской партии Канады / Dougal MacDonald, Facebook

В Альбертском университете канадского Эдмонтона разгорелся скандал из-за доцента Дугала Макдональда, который отрицает факт Голодомора в Украине в начале 1930-х годов и называет его "мифом".

В частности, Макдональд 19 ноября в посте в Facebook назвал Голодомор "ложью", "антисоветским мифом", который якобы был подкреплен фальшивыми фото и сообщениями. По мнению доцента, фото жертв Голодомора распространили бывшие соучастники нацистов. Кроме того, Макдональд обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что он "поддерживает антикоммунистический, пронацистский миф о Голодоморе", пытаясь таким образом "переписать историю", передает канадская газета The Globe and Mail.

Фрагмент поста Макдональда из Facebook

Пост доцента вызвал бурю возмущения среди украинских студентов. Они требуют уволить преподавателя.

Фото facebook.com/SUSKNational

В самом же Альбертском университете открестились от заявлений Макдональда, заявив, что мнение доцента не отражает взгляды учебного заведения, но он имеет право делиться ими.

Стоит отметить, что Дугал Макдональд является активистом Марксистско-ленинской партии Канады и поддерживает действующую власть Кубы, Венесуэлы и Сирии.

Фото facebook.com/dougal.macdonald.10

Фото facebook.com/dougal.macdonald.10

Напомним, 23 ноября Украина почтила память жертв Голодомора 1932-1933 годов. Владимир и Елена Зеленские возложили к памятному знаку "колоски скорби" и почтили память жертв Голодомора минутой молчания.

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Сотрудники Музея Голодомора ко Дню Памяти создали социальную рекламу, которая демонстрировала пищу, ставшую ежедневным рационом украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов. Команда музея намеревалась показать, какими способами украинцам удалось выжить среди тотальной смерти.

"То, что изображено на плакатах, трудно назвать едой. То, что произошло 86 лет назад, трудно назвать жизнью", - говорилось на странице учреждения в Facebook.