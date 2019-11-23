День памяти жертв Голодомора: Зеленские в Киеве возложили "колоски скорби"

Сегодня Владимир и Елена Зеленские в Киеве почтили память жертв Голодомора / Скриншот с president.gov.ua

Суббота, 23 ноября, в Украине - День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, память погибших уже почтили президент Владимир Зеленский и его супруга Елена.

Зеленский сегодня почтил память жертв Голодомора в центре Киева - на Михайловской площади - возле памятного знака, говорится на сайте украинского лидера.

Зеленские возложили к памятному знаку "колоски скорби" и почтили память жертв Голодомора минутой молчания.

Сегодня Владимир и Елена Зеленские в Киеве почтили память жертв Голодомора / president.gov.ua

Ранее сообщалось, что в ряде штатов США Голодомор 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа советским режимом. Власти России не признают Голодомор геноцидом украинцев.