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День памяти жертв Голодомора: Зеленские в Киеве возложили "колоски скорби"

23 ноября 2019, 10:44

Президентская чета почтила память жертв голодомора у столичного памятного знака.

Владимир и Елена Зеленские сегодня в Киеве почтили память жертв Голодомора
Сегодня Владимир и Елена Зеленские в Киеве почтили память жертв Голодомора / Скриншот с president.gov.ua

Суббота, 23 ноября, в Украине - День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, память погибших уже почтили президент Владимир Зеленский и его супруга Елена.

Зеленский сегодня почтил память жертв Голодомора в центре Киева - на Михайловской площади - возле памятного знака, говорится на сайте украинского лидера.

Зеленские возложили к памятному знаку "колоски скорби" и почтили память жертв Голодомора минутой молчания.

Владимир и Елена Зеленские сегодня в Киеве почтили память жертв Голодомора - Зеленский сегодня
Сегодня Владимир и Елена Зеленские в Киеве почтили память жертв Голодомора / president.gov.ua

Ранее сообщалось, что в ряде штатов США Голодомор 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа советским режимом. Власти России не признают Голодомор геноцидом украинцев.

Владимир Зеленский Голодомор День памяти жертв Голодомора Елена Зеленская
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