"Больно вспоминать, невозможно забыть": в Украине почтили память жертв Голодомора

В субботу, 23 ноября, Украина почтила минутой молчания память жертв Голодомора 1932-1933 годов, голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов.

В Киеве возле Мемориала памяти жертв голодоморов в церемонии почтения памяти погибших приняли участие Президент Владимир Зеленский со своей супругой Еленой, премьер-министр Алексей Гончарук и другие официальные лица, предстоятели православных церквей и представители религиозных организаций.

Президент Владимир Зеленский заявил, что преступление Голодомора 1932-33 годов настолько большая трагедия, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы.

"В нашей истории есть страницы, которые очень больно вспоминать, но которые невозможно забыть, - преступления, которые доказывают, что жестокость и циничность не имеют границ, беды, которые нормальный человек не пожелает даже своим врагам, трагедии настолько велики, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы", - заявил он во время траурных мероприятий, посвященных памяти жертв голодоморов.

Президент отметил, что сегодня украинцы чтят память жертв Голодомора, преступления-геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против народа Украины.

Зеленский заявил, что потери людей во время Голодомора 1932-33 годов сопоставимы с количеством жертв-украинцев Второй мировой войны.

Читайте такжеРежиссер из Польши выиграла награду за фильм о Голодоморе в Украине"Можно бесконечно долго говорить о причинах и катастрофических последствиях этой трагедии. Существует масса исследований, существует много архивных документов, об этом написаны десятки книг и снят не один фильм, однако огромный объем фактов и доказательств не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос: "За что?". Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ, как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней - последнюю крошку надежды, чтобы ты или хотя бы твои дети дожили до следующего утра", - отметил он.

По словам президента, по данным различных исследований, во время Голодомора 1932-33 годов умерли от 4 до 8 млн украинцев.

"Это потери, сопоставимые с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы - украинцы, и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем - не сможем это забыть, не сможем это простить", - добавил он.

"Сегодня Украина и весь цивилизованный мир молятся за невинных жертв этого ужасного преступления против нашего народа. Сегодня украинцы зажгут в своих окнах свечи, и пусть тепло от них согреет души всех погибших, душу каждого, вечная им память", - резюмировал Зеленский.

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Напомним, ранее Зеленские возложили к памятному знаку "колоски скорби" и почтили память жертв Голодомора.