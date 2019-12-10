"Дискриминация русского": "слуга народа" пошел против украинского языка

Максим Бужанский / facebook.com/Максим Бужанский

Народный избранник от Слуги народа Макс Бужанский, который недавно подрался с Гео Леросом, намерен отменить закон об украинском языке. По его словам, он уже подвал в Верховную Раду соответствующий законопроект.

При этом он указал, что эта инициатива родилась после рекомендаций Венецианской комиссии.

"Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии", - написал депутат в Facebook.

Кроме того, он заявил, что документ направлен на дискриминацию русскоязычного населения Украины.

"Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка", – отметил Бужанский.

Также он считает, что закон об украинском языке наносит ущерб стране и "убивает и унижает" украиноязычную литературу, ставя ее в "неконкурентное положение и не давая ей расти".

"Уверен, отмена закона о языке в действующей редакции откроет возможность для написания действительно стоящего документа. Широкой дискуссии на эту тему между жителями востока и запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа. И новый закон будет отвечать интересам нашей страны и европейским ценностям, о которых так много говорили авторы предыдущего закона. И которыми они пренебрегли, откровенно ущемив и унизив права неукраиноязычных граждан Украины, о чем прямо говорится в выводах Венецианской комиссии", – подытожил "слуга народа".

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский закон о языке "отбирает" права национальных меньшинств пользоваться родным языком.