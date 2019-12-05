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"Гражданская война": на заседании Рады жестко подрались "слуги народа", видео

5 декабря 2019, 13:13

Максим Бужанский и Гео Лерос сцепились, спрятавшись за колонной.

Верховная Рада
Верховная Рада / УНИАН

В Верховной Раде народные депутаты перешли от словесных выяснений отношений до рукоприкладства. Так, в стенах украинского парламента подрались нардепы от Слуги народа Максим Бужанский и Гео Лерос.

Отмечается, что драка произошла во время рассмотрения законопроекта №0858 по борьбе с рейдерством, который представлял глава аграрного комитета Николай Сольский.

"Вы как в детском садике, я прошу вас успокоиться и сесть на места", - обратился спикер парламента Дмитрий Разумков к группе депутатам.

По данным Страны, причиной стычки стало оскорбление Лероса в адрес бывшей представительницы Кабмина в парламенте Ирины Верещук в закрытом чате. При этом как именно оскорбили Верещук не известно.

"Он (Лерос, - ред.) неполитическим способом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, фракция не отреагировала. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация. Те, кто это услышал - пошли к нему (Леросу, - ред.). И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все", - рассказала сама Верещук.

При этом Бужанский отрицает факт драки. По его словам, он просто потолкался с Леросом.

А вот сам Лерос подтвердил факт драки.

"Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах. Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, так как мы в одной фракции", - написал нардеп в Facebook.

В сети появилось видео драки.

Кроме того, глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что ничего не видел.

В свою очередь, нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко рассказал УНИАН, что "на галерке, где они (фракция Слуга народа, - ред) отсадили всю оппозицию, и там сидит Европейская солидарность, вдруг началась "гражданская война" внутри Слуги народа: один слуга начал драться с другим слугой - Бужанский и Лерос".

"Я не знаю деталей, но факт остается фактом, что такое произошло", - отметил Гончаренко. По его словам, депутатам от Европейской солидарности пришлось разнимать дерущихся.

Также информацию о драке подтвердила Ирина Геращенко.

"Только что Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор Европейской солидарности, затащил его за колонны, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана с нашего сектора", - написала депутат от ЕС в Facebook.

Как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде произошла потасовка с участием народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Николая Скорика и "слуги народа" Николая Тищенко

видео Верховная Рада Слуга народа Максим Бужанский Гео Лерос
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