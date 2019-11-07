Полиция открыла дело из-за драки Ляшко и Геруса: подробности

Ляшко напал на Геруса / скриншот из видео

Правоохранители открыли производство из-за драки, которая произошла в аэропорту Борисполь. Стычка произошла между лидером Радикальной партии Олега Ляшко с нардепом от фракции Слуга народа Андреем Герусом.

По данным спикера полиции Киевской области Николая Жуковича, участники драки не обращались к правоохранителям.

"Потерпевшие с заявлениями в полицию не обращались, но по факту драки открыто уголовное производство", - цитирует спикера правоохранителей Украинская правда.

При этом Жукович не назвал квалификации дела. В то же время он уточнил, что производство открыли из-за обращения в полицию Службы авиационной безопасности.

Напомним, что бывший нардеп и главный радикал страны Олег Ляшко напал на главу энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса и порвал ему рубашку.