"Забытый всеми" Ляшко напал на Геруса и порвал на нем рубашку - видео

Ляшко напал на Геруса / скриншот из видео

Бывший нардеп и главный радикал страны Олег Ляшко, который ранее внезапно "выполз на арену", напал на главу энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса и порвал ему рубашку.

Отметим, видео стычки Ляшко и Геруса появилось в Сети.

"Гроза "скотиняк" Ляшко направил праведный гнев на нардепа от "слуги" Андрея Геруса. Зачем? Почему? Это неважно", - пишет телеграм-канал Perepichka News.

Добавим, что днем 6 ноября Ляшко на своей странице в соцсети громогласно заявил, что поправка Геруса о возобновлении импорта электроэнергии из РФ привела к росту поставок электричества из России и подсаживанию Украины на российскую "энергоиглу".

"В ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре, – 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч", – высказался политик.

По его словам, в ночь на 5 ноября был рекордный импорт электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России – 1216 МВт.

В то же время, после появления видео стычки, Андрей Герус объяснил ситуацию.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко, меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Снижение на 15% цены на электроэнергию и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес.

Конечно, претензия Ляшко, это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам +, что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивало. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист".

Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты - это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - сообщил Герус на своей странице в Фейсбуке.

Читайте такжеГерус предупредил о новых суммах в счетах за электричествоНапомним, ранее сообщалось, экс-нардеп Олег Ляшко в домашнем караоке исполнил песню-мем Михаила Шуфутинского 3 сентября, и вызвал жаркую реакцию сети.

Политик на своей странице в Facebook показал видео, как он в белой футболке и цветастых шортах в компании своего бульдога с чувством исполняет песню.

Ляшко немного украинизировал трек, заменив в строке "пролетел желтый лист по бульварам Москвы" на "по бульварам Киева".