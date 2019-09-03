"Сегодня 3 сентября, а Верховная Рада без меня": Ляшко исполнил песню-мем Шуфутинского

Ляшко с чувством спел песню Михаила Шуфутинского 3 сентября

Экс-нардер, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в домашнем караоке исполнил песню-мем Михаила Шуфутинского 3 сентября, и вызвал жаркую реакцию сети.

Политик на своей странице в Facebook показал видео, как он в белой футболке и цветастых шортах в компании своего бульдога с чувством исполняет песню.

Ляшко немного украинизировал трек, заменив в строке "пролетел желтый лист по бульварам Москвы" на "по бульварам Киева".

В сети стали подшучивать над отсутствием слуха и голоса экс-нардепа, заподозрив, что на трезвую голову он так петь не стал бы.

"Сегодня 3 сентября, а Верховная Рада без меня", "Осваиваем новую профессию, чтобы не пыльная", "Да не оскуднела земля украинская травкой забористой", "Осталось только на диване в трусах петь песни российских исполнителей", "Валерич, у нас уже был Леня космос", "Ужас. Сколько же он на душу принял, придурок в трусах", "Я все ждала, когда бульдог начнет подвывать", - писали пользователи Facebook.

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