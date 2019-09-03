Снова 3 сентября: смешные мемы и картинки про песню Шуфутинского

Михаил Шуфутинский 3 сентября мемы / открытые источники

Звезда российского шансона Михаил Шуфутинский снова напоминает о себе и песне Третье Сентября, которую писали сам Николаев и Крутой.

Все случилось, когда Шуфутинский искал себе новые песни - хоть 3 сентября и казалась очень драматичной, он ее себе взял, и не прогадал - сначала она стала очень популярной, а потом просто легендарной, так как привязка к 3 сентября получилась удачной по многим причинам.

В итоге, с появлением демотиваторов и мемов песню растащили на части, что даже порадовало довольно юморного Шуфутинского.

Популярность его неуклонно поднимается каждый год к 3 сентября. А в 2019 году он даже решил устроить концерт в Москве, - и о, чудо - все билеты были скуплены еще до конца августа.

Так что в этом году россияне пойдут насладится 3 сентября вдвойне - с песнями самого кумира.

Тем временем, мем-пространство 3 сентября беспрерывно растет, и мы решили поделиться с вами, дорогие читатели-любители Третьего сентября этим народным творчеством.