Снова 3 сентября: смешные мемы и картинки про песню Шуфутинского

Все случилось, когда Шуфутинский искал себе новые песни - хоть 3 сентября и казалась очень драматичной, он ее себе взял, и не прогадал - сначала она стала очень популярной, а потом просто легендарной, так как привязка к 3 сентября получилась удачной по многим причинам.
В итоге, с появлением демотиваторов и мемов песню растащили на части, что даже порадовало довольно юморного Шуфутинского.
Популярность его неуклонно поднимается каждый год к 3 сентября. А в 2019 году он даже решил устроить концерт в Москве, - и о, чудо - все билеты были скуплены еще до конца августа.
Так что в этом году россияне пойдут насладится 3 сентября вдвойне - с песнями самого кумира.
Тем временем, мем-пространство 3 сентября беспрерывно растет, и мы решили поделиться с вами, дорогие читатели-любители Третьего сентября этим народным творчеством.
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Мемы про 3 сентября и Шуфутинского открытые источники
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter