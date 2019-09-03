Я календарь переверну: история песни-мема Третье сентября Михаила Шуфутинского

Михаил Шуфутинский / ЭГ

И вот вновь неотвратимо приближается очередное 3 сентября, а стало быть, чеканными и тяжелыми шагами, подобно блоковскому Командору, вновь ворвется в Сеть звезда "русского шансона" Михаил Захарович Шуфутинский со своей бессмертной песней Третье сентября ("Я календарь переверну…").

История песни "Третье сентября"

Эту песню написали монстры российской эстрады: музыку - Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. Незадолго до этого Михаил Шуфутинский вернулся в Россию из эмиграции в США и начал искать новые композиции для своего репертуара. Крутой предложил ему "Третье сентября", предупредив, правда, что изначально она писалась для другого исполнителя.

Тем не менее, Шуфутинский ее записал и выпустил в 1994-м на своем новом альбоме "Гуляй, душа". Аранжировку, тягучую и насыщенную синтезаторами/гитарами сделал - Евгений Кобылянский [который позже будет работать с Григорием Лепсом и напишет для него еще один привязчивый шлягер, песню "Натали" - Главред], который тогда был музыкальным руководителем аккомпанирующей группы Шуфутинского.

"На мой взгляд она получилась чересчур драматичной, мне так кажется, потому что я люблю более аскетичную палитру инструментальную. Тут Кобылянский приложил свои усилия, делая аранжировку, и всю свою любовь к большим развернутым гитарным соло выразил в этой песне. Я не стал спорить, поскольку он человек тоже очень талантливый и неординарный. И поэтому песня получилась такая, как она есть. На мой взгляд она чуть-чуть получилась растянутой, но никто этого не замечает, всем она нравится", - рассказывал потом Шуфутинский в интервью.

"Третье сентября" стала довольно популярной композицией. Ее Михаил Шуфутинский пел практически на каждом своем концерте.

3 сентября мем

Второе рождение песня пережила практически через двадцать лет после премьеры. В сентябре 2013-го в российском сегменте всемирной Сети начали распространять картинки и цитаты из песни, и, понятное дело, практически и она, и Шуфутинский стали мемами. Сам певец такой интерес интернет-аудитории оценил крайне положительно. "Эта волна постепенно нарастала. Мне кажется, она ещё не достигла своего апогея. Но она сегодня занимает значительное место в эфирах радиостанций, в репертуарах исполнителей разных ночных клубов", - говорил Шуфутинский.К слову, для певца дата 3 сентября стала знаковой, потому как именно в этот день родился его первый внук - Дмитрий.

3 сентября слушать и смотреть

Текст песни Третье сентября

1.Все не то, все не так: ты мой друг - я твой враг,

как же так все у нас с тобою?

Был апрель, и в любви мы клялись,

Но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы.

Третье сентября - день прощания,

День, когда горят костры рябин.

Как костры, горят обещания в день,

когда я совсем один.

Припев:

Я календарь переверну -

И снова третье сентября.

На фото я твое взгляну -

и снова третье сентября.

Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез второго сентября.

Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез второго сентября.

2. Журавлей белый клин,

Твоя дочь и мой сын -

все хотят теплоты и ласки.

Мы в любовь, как в игру,

на холодном ветру

поиграли с тобой, но пришел сам собой.

Третье сентября - день прощания,

день, когда горят костры рябин.

Как костры, горят обещания

В день, когда я совсем один.

Припев:

Я календарь переверну -

и снова третье сентября.

На фото я твое взгляну -

и снова третье сентября.

Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез второго сентября.

Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось?

Ведь было все у нас всерьез второго сентября.