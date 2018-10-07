Шуфутинский продает особняк в США и возвращается в Россию

Михаил Шуфутинский возвращается на родину / st-trek.ru

Известный российский шансонье Михаил Шуфутинский признался, что намерен продать свой особняк в США и вернуться жить в Россию.

В интервью ведущему Юрию Николаеву в программе "Честное слово" на российском Первом канале певец рассказал об эмиграции в США.

70-летний Шуфутинский заявил, что сейчас начала появляться информация о его возможной женитьбе, однако она не является правдивой.

"Жениться — это взять на себя большую ответственность за того человека, с которым ты себя соединяешь. И еще это значит начать строить семью. Но семья у меня уже есть, большая и, слава богу, счастливая", - рассказал шансонье.

Он отметил, что потратил на обустройство жизни за океаном десять лет, однако ему надоело жить в двух странах, и он принял решение вернуться на родину.

Напомним, ранее Михаил Шуфутинский рассказал о своих внуках и семье.