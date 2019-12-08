"Положить конец": в Венгрии снова заговорили о "языковом законе" Украины

Петер Сийярто увидел в заявлении Венецианской комиссии подтверждение своей правоты.
В Венгрии прокомментировали заключение Венецианской комиссии по закону о функционировании украинского языка. По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, украинский закон о языке "отбирает" права национальных меньшинств пользоваться родным языком.
Глава МИД Венгрии считает, что профессиональная комиссия якобы доказала, что закон об украинском языке "противоречит международному праву и обязательствам Украины".
"Предыдущая власть и поддержанные ею законы (о языке и среднем образовании - ред.) Хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", – говорится в сообщении пресс-службы венгерского внешнеполитического ведомства.
В то же время, Сийярто указал, что правительство Венгрии все же надеется на шестого президента Украины Владимира Зеленского.
"Новый президент, новая надежда", – подытожил дипломат.
Как ранее сообщал Главред, глава венгерского МИД Петер Сийярто на саммите НАТО в Лондоне публично заявил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО.