"Положить конец": в Венгрии снова заговорили о "языковом законе" Украины

Петер Сийярто / УНИАН

В Венгрии прокомментировали заключение Венецианской комиссии по закону о функционировании украинского языка. По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, украинский закон о языке "отбирает" права национальных меньшинств пользоваться родным языком.

Глава МИД Венгрии считает, что профессиональная комиссия якобы доказала, что закон об украинском языке "противоречит международному праву и обязательствам Украины".

"Предыдущая власть и поддержанные ею законы (о языке и среднем образовании - ред.) Хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", – говорится в сообщении пресс-службы венгерского внешнеполитического ведомства.

В то же время, Сийярто указал, что правительство Венгрии все же надеется на шестого президента Украины Владимира Зеленского.

"Новый президент, новая надежда", – подытожил дипломат.

Как ранее сообщал Главред, глава венгерского МИД Петер Сийярто на саммите НАТО в Лондоне публично заявил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО.