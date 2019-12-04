На саммите НАТО Венгрия пообещала не пускать Украину в Альянс

Петер Сийярто требует восстановления прав для венгров Закарпатья / Фото: REUTERS

Глава венгерского МИД Петер Сийярто на саммите НАТО в Лондоне публично заявил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока украинское государство не изменит свои законы об образовании для языковых и этнических меньшинств.

"Мы не требуем никаких дополнительных прав для венгров в Закарпатье — только тех, что у них были раньше", - цитирует дипломата Reuters.

Сийярто почеркнул, что его сторона готова с новой украинской властью обсудить решение данного вопроса.

Как ранее сообщалось, посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заверил, что блокада Совета Украина – НАТО в дальнейшем продолжиться.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заверил, что давление и шантаж венгерской стороны на Украину не пройдет.