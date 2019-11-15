"Шантаж не пройдет": в МИД Украины огрызнулись в сторону Венгрии

Флаги Украины и Венгрии / "УНИАН"

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заверил, что давление и шантаж венгерской стороны на Украину не пройдет. При этом он указал, что Киев готов договариваться, потому что отношения с Североатлантическим альянсом являются стратегическими.

"Мы декларируем желание присоединиться к НАТО, стать членом Альянса. Поэтому любые оговорки и замечания мы стараемся учитывать, но не политизированные. В данном случае, если это политическое давление или шантаж, для нас это неприемлемо. Мы это так же декларируем и нашим партнерам по НАТО о том, что мы готовы в рамках существующих обязательств выполнять свою часть, но не поступаться национальными интересами", - рассказал дипломат в интервью Сегодня.

При этом он указал, что Украина готова вести равноправные переговоры.

"Если риторика Будапешта возвращается к 2017 году, что мы должны что-то отменить, это не работает. И мы так же призываем наших партнеров смотреть реалистично на сегодняшнюю Украину, которая, несмотря на вооруженную агрессию России, становится еще сильнее. Конечно, давление и шантаж не пройдет. Мы готовы продолжать равноправные переговоры, готовы договариваться", - отметил Боднар.

Также он подчеркнул, что венгерское нацменьшинство в Украине не дискриминируют.

"А те возможности, которые создаются новым законом об образовании, наоборот, их расширяют. Создается возможность украинцам венгерского происхождения изучать украинский язык, быть более интегрированными, иметь больше возможностей для трудоустройства, учебы, работы, чтобы реализовывать себя не только в той части Украины, где они проживают, но и в более широком контексте", - подытожил замглавы МИД Украины.

Напомним, что Венгрия наложила вето на заявление послов Североатлантического альянса по Украине, но вскоре его сняли. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что такое поведение венгерской стороны вызвало недоумение.