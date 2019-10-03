  1. Главная
  3. Политика

Языковой вопрос: Венгрия пригрозила Украине новым "наказанием"

3 октября 2019, 13:25

Новое руководство Украины более гибкое, отметил глава венгерского МИДа.

Петер Сийярто пригрозил Украине новым наказанием из-за языкового вопроса - Украина-Венгрия
Петер Сийярто пригрозил Украине новым "наказанием" из-за языкового вопроса / МИД Венгрии

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые власти Украины только говорили о решении языкового вопроса, но не пошли для этого на реальные шаги.

Если украинские власти не сделают реальных шагов - венгерские "будут вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер", рассказал глава МИДа в интервью Известиям.

По словам собеседника, новое руководство нашей страны проявляет больше гибкости, чем старое, в отношениях Украины и Венгрии наметилась более позитивная атмосфера.

"Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала - только заявления. Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и практическим содержанием. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер", - заявил министр.

Напомним, Петер Сийярто обвинил Украину в том, что ее закон об образовании, вступивший в силу 28 сентября 2017-го "нанес удар" по правам нацменьшинств. После этого Венгрия начала блокировать заседание комиссии Украина - НАТО.

Сийярто также говорил, что венгерские власти будут блокировать для украинского государства возможность вступить в Альянс до того момента, пока его чиновники не "восстановят в правах нацменьшинства".

Венгрия языковой вопрос Петер Сийярто
Сейчас вы просматриваете новость «Языковой вопрос: Венгрия пригрозила Украине новым "наказанием"». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:42
Какой смысл в контрактах: в Нафтогазе ответили Путину по транзиту газа
13:41
Директора больной раком Заворотнюк наказали за ложь
13:31
Интерпол отказал РФ в розыске подозреваемых в преступлениях на Донбассе Видео
13:30
Верланов готовит повышение для скандального львовского налоговика - журналист
13:25
Языковой вопрос: Венгрия пригрозила Украине новым "наказанием"
13:24
"Сверхприбыли" ГОКов-экспортеров – лишь иллюзия: отраслевики раскритиковали идею властей обложить горняков налогами в 10 раз выше, чем в РФ
13:16
"Лысый с Brazzers, которого мы заслужили": соцсети стебутся над онанирующим в Раде Кивой, лучшие мемы Фото Видео
13:11
Порошенко снова не дождались в ГБР
13:06
Маркарова объяснила, требовал ли МВФ отказаться от субсидий Видео
12:37
"Рукоблудство" Кивы: звезда эротических фантазий нардепа дала первый комментарий Видео
12:33
Рада приняла за основу закон о столице: о чем документ
12:20
Ольга Бузова позорно попалась на фонограмме: Видео Видео
12:08
Need for Speed в Киеве: за BMW гнались девять патрульных машин, видео задержания Видео
11:47
Как оформить субсидию онлайн: инструкция от Минсоцполитики
11:02
В КНДР похвастались запуском баллистической ракеты с подводной лодки
11:00
Выбор матери 2019: что было в 15 и 16 сериях сериала Видео
10:52
Последний компромисс: в Раде пролили свет на ситуацию с евробляхами
10:40
В Слуге народа рассказали, когда ждать выборов мэра Киева
10:16
Источник кучи проблем, подрыв здоровья, потери: кому гороскоп на сегодня сулит тяжелый день
10:14
В Кировоградской области коп сбил велосипедиста насмерть
10:12
Топ-чиновникам США могут запретить вести бизнес в "исторически коррумпированной" Украине
09:43
"Замена Разумкова": назван вероятный новый глава Слуги народа
09:30
Выбор матери 2019: что было в 13 и 14 сериях сериала Видео
09:26
"Какой дебил": нардеп Тищенко сравнил формулу Штайнмайера с инструкцией к надувной кукле Видео
09:13
Курс доллара подскочил и приблизился к психологической отметке
08:45
Шокин "настучал" на Байдена адвокату Трампа
08:31
Зеленский может переиграть Путина так же, как Порошенко мнение
08:13
В США Трампа призвали раскрыть все карты относительно Украины
07:50
Смейся, паяц, над разбитой башкою - рецензия на фильм Джокер Видео
07:36
"Палата №6 одобряет": главарь "ДНР" презентовал книгу о самом себе
07:22
Ждать ли Зеленскому третьего Майдана из-за формулы Штайнмайера мнение
07:15
"Ох..ительная!": Леся Никитюк в колготах завела пикантным фото
06:56
Почему Зеленский пошел на Минск-3 мнение
06:54
"Плана Б" быть не может: в РФ прокомментировали формулу Штайнмайера
06:37
Мраморный маникюр – модный осенний маникюр 2019 для сильных женщин - фото Фото
06:15
Гороскоп на октябрь 2019: кому ждать свержения с пьедестала, финансовых провалов и несчастных случаев
05:49
Магнитная буря сегодня подгадит со сном и работой Видео
05:23
Будет ли удар с неба? Эксперт рассказал, чего ждать Украине от Путина
04:58
Карамельный блонд – самое модное окрашивание волос 2019, которое идет всем - 33 фото Фото
04:55
Макияж в школу: главные советы, правила и лайфхаки Фото Видео
04:40
День ангела Олега – картинки и поздравления прикольные Фото
04:26
Хэллоуин 2019: дата, мейкап и жутко прекрасный образ на Хэллоуин Фото Видео
03:59
Политолог рассказал, как Зеленский переиграл Россию с формулой Штайнмайера
03:50
Эксперт рассказала, можно ли сохранить отношения после плохого секса
03:01
Клетчатка и овощи: как зимой "обмануть" организм
02:19
Появились скандальные подробности гибели на Донбассе девушки-бойца Айдара
01:44
Что подарить учителю на День учителя – недорого, но приятно для души Видео
01:02
Как жить по лунному календарю 3 октября: стрижки, здоровье и деньги
00:43
Нет в Украине: "слуга народа" засветил в Раде дорогущий смартфон
00:25
Ученые пояснили, вызывает ли красное мясо рак
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять