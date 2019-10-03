Языковой вопрос: Венгрия пригрозила Украине новым "наказанием"

Петер Сийярто пригрозил Украине новым "наказанием" из-за языкового вопроса / МИД Венгрии

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые власти Украины только говорили о решении языкового вопроса, но не пошли для этого на реальные шаги.

Если украинские власти не сделают реальных шагов - венгерские "будут вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер", рассказал глава МИДа в интервью Известиям.

По словам собеседника, новое руководство нашей страны проявляет больше гибкости, чем старое, в отношениях Украины и Венгрии наметилась более позитивная атмосфера.

"Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала - только заявления. Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и практическим содержанием. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер", - заявил министр.

Напомним, Петер Сийярто обвинил Украину в том, что ее закон об образовании, вступивший в силу 28 сентября 2017-го "нанес удар" по правам нацменьшинств. После этого Венгрия начала блокировать заседание комиссии Украина - НАТО.

Сийярто также говорил, что венгерские власти будут блокировать для украинского государства возможность вступить в Альянс до того момента, пока его чиновники не "восстановят в правах нацменьшинства".