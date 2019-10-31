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Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине

31 октября 2019, 16:38

Петер Сийярто заявил, что закарпатская венгерская община может рассчитывать на поддержку венгерского правительства.

Петер Сийярто
Петер Сийярто / УНИАН

Венгрия сняла вето с заявления послов Североатлантического альянса по Украине.

Глава МИД Петер Сийярто заявил, что вето было снято в последний момент, после официального дедлайна, так как альянс учел предложения Будапешта, передает венгерское издание Origo.

По словам дипломата, предложения касаются защиты венгерского национального меньшинства на Западе Украины.

"150-тысячная закарпатская венгерская община может рассчитывать на поддержку венгерского правительства в будущем, и мы никогда не пожертвуем ими ради мировых политических игр. Надеемся, это даст возможность восстановить наши прежние добрососедские отношения", – отметил Сийярто.

Напомним, 30 октября Венгрия наложила вето на заявление послов НАТО по Украине.

НАТО Венгрия вето Петр Сиярто Украина
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