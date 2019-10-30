"Не было другого выхода": Венгрия заблокировала решение НАТО по Украине

Петер Сийярто / УНИАН

Венгрия наложила вето на заявление послов Североатлантического альянса по Украине. Данный документ должен был принять Совет НАТО.

Министр иностранных дел Петер Сийярто во время Евразийского форума в Будапеште заявил, что Венгрия хотела внести несколько изменений в заявление послов НАТО, но они были отклонены.

Отмечается, что предложенные изменения касались того, что Украина должна выполнять свои обязанности относительно национальных меньшинств. При этом венгерский дипломат уверен, что несколько предложений базировались на принципах Совета Европы и ООН.

"У нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию", - цитирует Daily News Hungary Сийярто.

По его словам, Венгрия не может "жертвовать интересами 150 000 этническими венграми", живущими в Украине.

Напомним, что ранее консульство Венгрии в Ужгороде анонсировало усиления контроля на пунктах пересечения границы.