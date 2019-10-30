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Венгрия усложняет украинцам проезд в ЕС: чего испугалась Европа

30 октября 2019, 13:27

Теперь всех украинских путешественников ждет более тщательная проверка багажа.

Венгрия усложнила украинцам проезд в ЕС: чего испугалась Европа
Венгрия усложнила украинцам проезд в ЕС: чего испугалась Европа / dpsu.gov.ua

Консульство Венгрии в Ужгороде анонсировало усиления контроля на пунктах пересечения границы. Заодно может возрасти и время ожидания для желающих выехать в ЕС.

Теперь всех путешественников ждет более тщательная проверка багажа на предмет "запретной" в ЕС еды, органики и прочего.

Особенно тщательно таможенники и представители Фитоинспекции будут досматривать растительную продукцию: без нужного сертификата не пропустят. Таким образом Евросоюз стремится обезопасить себя от украинских "вредителей, способных спровоцировать экономические и экологические убытки".

Читайте такжеВенгрия забирает назад розданные на Закарпатье паспорта: известна причинаПри этом обновленный список продуктов, запрещенных для провоза на территорию Венгрии, пока недоступен общественности. Он будет обнародован в конце года.

Напомним, в сентябре ЕС запретил импорт овощей и фруктов из Украины. Если поставки разблокировать не удастся, то потери украинских производителей яблок в новом сезоне оцениваются примерно в $4-5 млн.

Ранее украинцев предупредили о подорожании популярного вида мяса. Приготовить блюдо из свинины на новогодний стол будет недешево.

Венгрия пограничный контроль Украина
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