Новый скачок цен: украинцев предупредили о подорожании популярного вида мяса

Цена свинины в Украине 2019 вырастет на 1-1,5 грн за килограмм. / xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai

Гражданам стоит ожидать неприятного "подарка" под Новый год - в Украине существенно подорожает популярный вид мяса - свинина.

По прогнозам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, до конца 2019 года стоимость свинины за килограмм вырастет на 1-1,5 грн.

"Будет рост стоимости (свинины, - Главред). Но на 1-1,5 грн за килограмм до конца этого года", - сказал Дорошенко в комментарии УНН.

Читайте такжеВ Украине взлетели цены на популярный овощНапомним, ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что до конца 2019 года украинцам стоит ожидать подорожания гречневой крупы – цены на гречку вырастут примерно на 30-40%, до 32-33 гривен за килограмм.

Кроме того, Пендзин объяснил, почему в Украине дорожает хлеб. По его словам, социальный хлеб начал дорожать после того, как власти перестали регулировать цены на продукты.