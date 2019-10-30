Новый скачок цен: украинцев предупредили о подорожании популярного вида мяса

Приготовить блюдо из свинины на новогодний стол будет недешево.
Гражданам стоит ожидать неприятного "подарка" под Новый год - в Украине существенно подорожает популярный вид мяса - свинина.
По прогнозам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, до конца 2019 года стоимость свинины за килограмм вырастет на 1-1,5 грн.
"Будет рост стоимости (свинины, - Главред). Но на 1-1,5 грн за килограмм до конца этого года", - сказал Дорошенко в комментарии УНН.
Читайте такжеВ Украине взлетели цены на популярный овощНапомним, ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что до конца 2019 года украинцам стоит ожидать подорожания гречневой крупы – цены на гречку вырастут примерно на 30-40%, до 32-33 гривен за килограмм.
Кроме того, Пендзин объяснил, почему в Украине дорожает хлеб. По его словам, социальный хлеб начал дорожать после того, как власти перестали регулировать цены на продукты.