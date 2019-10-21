Эксперт объяснил, почему в Украине дорожает хлеб

В Украине социальный хлеб дорожает из-за отмены госрегулирования цен, сообщил эксперт / УНИАН

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что в Украине цены на социальный хлеб растут, поскольку хлебопеки начали потихоньку поднимать прибыльность его продажи.

Социальный хлеб начал дорожать после того, как власти перестали регулировать цены на продукты, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

Собеседник отметил, что каждый месяц хлебопеки добавляют к стоимости хлеба 1,5-2%, и производственные затраты являются далеко не ключевой причиной подорожания.

"После того, как сняли государственное регулирование на социально значимые продукты питания, стоимость хлеба каждый год растет на 20-22%...", - отметил управленец.

Эксперт подчеркнул, что, когда государство регулировало цены на социальный хлеб, рентабельность его продажи уходила в минус и составляла - 15%.

Читайте такжеВ Украине резко подешевел картофель"Хлебопеки… все покрывали за счет печенья, тортов, пирожных - того, что никогда не регулировалось. У них была неплохая прибыль, но именно социально значимые сорта хлеба всегда были с отрицательной рентабельностью. Когда сняли государственное регулирование - они начали это потихоньку подтягивать", - объяснил Пендзин.

Напомним, в Украине власти отменили государственное регулирование цен на продукты в 2017 году. В августе 2019-го эксперты предупредили, что в нашей стране до конца ноября 2020 года заметно подорожают, в частности, хлеб и мука.