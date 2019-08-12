Эксперты рассказали, когда ждать подорожания хлеба и круп

Хлеб. Иллюстративное фото / УНИАН

Хлеб, мука и макароны заметно подорожают до конца ноября 2020-го.

Соответствующий пессимистический прогноз озвучили представители Экономическоого дискуссионного клуба (ЭДК).

"По хлебобулочным изделиям наблюдается ежемесячный рост на 1,5-2%. Хлебопеки планово поднимают рентабельность социально значимых сортов хлеба", – заявил директор ЭДК Олег Пендзин.

По мнению заместителя генерального директора Укранской агарной конфедерации (УАК) Наталии Зарицкой, осенний рост цен на изделия из муки может достичь около 15%.

"Это значит, что осенью батон может подорожать до 16 грн (+2 грн), белая мука – до 17-18 грн (+2,5 грн), макароны - до 15 грн (+1,9 грн). Крупы отставать не будут. Так, гречка может подскочить в цене на 20%, ведь объемы посевов сократились", − написала она.

Напомним, ранее стало известно, почему сильно увеличились цены на картофель. До этого в Украине заметно подорожали огурцы.