Названа причина взлета цены на картошку

Цены на картошку взлетели, в частности, из-за сокращения количества картофельных полей / Скриншот

В Украине за год картофель подорожал в четыре раза, одна из причин взлета стоимости - стало втрое меньше картофельных полей.

В нашей стране фермерам выгоднее выращивать другие культуры, сообщили ТСН эксперты.

Эксперты утверждают, что в 2019-м украинцы не увидят дешевого картофеля, цены будут только возрастать и, по прогнозам, самым дорогим картофель будет в апреле-марте 2020-го.

"В 2016 году Продовольственная (и сельскохозяйственная - Ред.) организация ООН назвала Украину бронзовым призером с поедания картошки в мире. Но за два года аппетиты изменились…", - отмечается в материале.

В Украинской ассоциации производителей картофеля отметили, что в рационе украинцев количество картошки уменьшилось почти на треть, а одна из причин - цены.

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"Сейчас на столичных рынках за килограмм корнеплода просят от 15 до 25 гривен. Одна из причин - стало втрое меньше картофельных полей. Фермерам выгоднее выращивать другие культуры...", - говорится в материале.

Ранее глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко говорил, что в 2019 году в Украине цены на овощи серьезно снизятся в августе. Эксперт подчеркнул, что в последний месяц лета овощи стоит заготавливать.