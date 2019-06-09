Эксперт спрогнозировал обрушение цен на овощи в Украине

В августе в Украине обрушатся цены на овощи, спрогнозировал эксперт / etselquemenges.cat

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине цены на овощи обрушатся в августе 2019 года.

В августе лук и капуста будут стоить 10-12 грн за килограмм (сейчас стоят около 15 грн), рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседника, в конце 2019-го стоимость капусты и лука составит до 20 грн.

"Самая низкая цена (на овощи — Ред.) — это август. Тогда стоит заготавливать", — заявил Дорошенко.

Эксперт считает, что в нашей стране в августе, скорее всего, будет дефляция (снижение общего уровня цен на товары). "...и будем покупать лук и капусту гривен по 10-12. То есть раза в три дешевле, чем было в апреле и мае…", — подчеркнул он.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что в Украине в июне борщевой набор (лук, капуста, картофель, свекла, морковь) подешевеет на 30%.