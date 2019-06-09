Эксперт спрогнозировал обрушение цен на овощи в Украине

9 июня 2019, 21:45

В нашей стране в конце лета могут снизиться цены на товары, сообщил глава Национального совета экономического развития.

Цены на овощи — В августе в Украине обрушатся цены на овощи, спрогнозировал эксперт
В августе в Украине обрушатся цены на овощи, спрогнозировал эксперт / etselquemenges.cat

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине цены на овощи обрушатся в августе 2019 года.

В августе лук и капуста будут стоить 10-12 грн за килограмм (сейчас стоят около 15 грн), рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседника, в конце 2019-го стоимость капусты и лука составит до 20 грн.

"Самая низкая цена (на овощи — Ред.) — это август. Тогда стоит заготавливать", — заявил Дорошенко.

Эксперт считает, что в нашей стране в августе, скорее всего, будет дефляция (снижение общего уровня цен на товары). "...и будем покупать лук и капусту гривен по 10-12. То есть раза в три дешевле, чем было в апреле и мае…", — подчеркнул он.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что в Украине в июне борщевой набор (лук, капуста, картофель, свекла, морковь) подешевеет на 30%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
цены овощи лук капуста Алексей Дорошенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:58
Финал Лиги наций. Португалия - Голландия: текстовая трансляция матча, все подробности (обновляется)
21:45
Эксперт спрогнозировал обрушение цен на овощи в Украине
21:15
Авто "шишки" из полиции сбило ребенка: суд избрал копу меру пресечения
20:52
Кошевой "выдал" слабую сторону Зеленского Видео
20:30
Выборы в Раду: названы дата и место съезда партии Тимошенко
20:01
Надаль в 12-й раз выиграл Ролан Гаррос
19:35
Лига наций. Англия в серии пенальти перестреляла швейцарцев
19:01
Названы ягоды, улучшающие сон
18:27
Главные новости 9 июня: парад съездов политических партий и экологическая катастрофа на Роси
18:01
Поплавский получил первенство в списке Аграрной партии и ведет на выборы 179 человек
17:55
"Очень люблю Украину": Alekseev объяснил, почему выступает в России
17:20
Националисты разродились общим списком на выборы в Раду
17:19
"Убийственная ревность": на Херсонщине из ружья застрелили супругов
16:47
Жара. Жара. Жара. Синоптик дал точный прогноз погоды на следующую неделю
16:24
У Бари Алибасова появилась белая горячка — СМИ
16:17
Экологическая катастрофа: в реку Рось попала тонна пестицидов
15:46
"Неймар - наркоман и опасен для общества": источник
15:44
Зеленский пригрозил "отправить в нокаут" политическую систему после выборов в Раду
15:04
"Можно гречку раздать": партия Кличко идет на выборы исключительно по мажоритарке
14:35
Юзик из Квартала 95, журналист Дубинский: в партии Зеленского назвали своих мажоритарщиков
14:30
Украина - Люксембург: история встреч, судьи, прогнозы экспертов, где смотреть
14:12
"Нашествие подростковой безответственности": Парубий громогласно раскритиковал партию Зеленского
13:51
Журналист рассказал, почему паспортная афера Кремля на Донбассе обречена на провал
13:41
Молния умертвила мужчину и его коня под Ровно
13:01
Футбольный чиновник погорел на домогательствах к футболисткам
13:01
День друзей: все о празднике – от открыток до интересных фактов Фото
12:54
Глава Зе!Штаба, борец и гендиректор 1+1: названа первая двадцатка списка партии Зеленского Видео
12:48
Порошенко рассказал, с кем готов создавать коалицию в Раде
12:19
Зинкевич, Парубий, Геращенко, Джемилев: Порошенко показал свой список на выборы в Раду
12:02
"Мышиная возня": Саакашвили задумался о союзе с Гриценко
11:27
Карпаты сохранили место в УПЛ
11:22
От Порошенко ушел его VIP-агитатор Москаль
11:10
СМИ рассказали, в каком состоянии находится в больнице Алибасов
10:59
UFC 238. Сехудо победил Мораеса и другие результаты боев
10:46
Политтехнолог оценил возможный союз Гройсмана и Вакарчука на выборах в Раду
10:41
Топ-5 провалов, которые мужчины допускают в своей сексуальной жизни
10:09
Диетолог сказала, какие овощи "созданы для гриля"
10:05
У Порошенко рассказали, почему он проиграл Зеленскому на выборах
09:43
В чем приниципиальная разница между Зеленским и Путиным мнение
09:27
СМИ узнали, как луганские боевики продают контрафактный алкоголь в Европу
09:16
Доктор Комаровский объяснил, какие лекарства покупать нельзя
08:30
Куда метит Медведчук и почему это опасно мнение
08:25
"Нужно быть львами и рвать шакалов": Муждабаев предсказал пророссийский реванш в Раде
08:05
UFC 238. Шевченко нокаутировала Ай Видео
07:46
UFC 238. Фергюсон победил Серроне
07:45
Кабачковый торт с разными овощными начинками: классные рецепты
07:38
У Вакарчука рассказали, как провели отбор кандидатов в избирательный список Голоса
07:02
Головкин нокаутировал Роллса Видео
06:56
Игры с Кремлем, или Три старых вывода для Зеленского мнение
06:42
"Позор! Горите в аду!": после вылета Черноморца фанаты устроили беспорядки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять