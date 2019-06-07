Что будет с ценами на продукты в Украине в июне: эксперты дали радужный прогноз

Что будет с ценами на продукты в Украине / 1zoom.ru

В апреле 2019 борщевой набор подорожал на 24,7% по сравнению с мартом – до 87,3 грн с 70 грн. Однако в июне эксперты ждут противоположной тенденции – удешевления на 30%.

Такой прогноз дает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет Сегодня.

Также он назвал вероятные цены на клубнику и черешню, пообещав, что те также подешевеют.

Читайте такжеВ чем польза черешни и зачем ее есть при похудении"В самый пик сезона самая дешевая цена (на клубнику – ред.) будет 55-60 грн за кг… На начало этого года была черешня из Закарпатья по 135 грн за кг. Уже сегодня в Киеве можно найти за 80-90 грн за кг, а будет и 60-70 грн", – сказал Пендзин.

А вот руководитель департамента аналитики на оптовом рынке "Шувар" Татьяна Гетьман отметила, что "средняя цена выше, чем в прошлом году, поскольку качественной ягоды мало, и она дороже, чем годом ранее". Зато некачественная ягода продается по той же цене, что и в прошлом году.

В то же время не стоит ждать падения цен на мясо и сырое молоко.

"У нас свинина и так дешевая. Потому что, по большому счету, полностью обрезанный экспорт свинины в связи с африканской чумой свиней. Поэтому все, что делаем, употребляем… Цены курятины напрямую зависит от европейского рынка, где вряд ли будут изменения. Она в основном идет на экспорт и ее мало остается в Украине", – рассказал Пендзин.

Читайте также"Житница всея Европы": Украина впервые импортировала картошку из УзбекистанаПричем цены на куриное мясо в Украине "полностью европейские, и даже дороже, чем в Польше, странах Балтии".

Аналогичная ситуация и с подсолнечным маслом: по словам эксперта, оно дороже, чем в Испании.

Ранее эксперт объяснил резкое подорожание популярных продуктов. Первые проблемы с "борщевым набором" в Украине появились в начале прошлого года.