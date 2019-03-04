"Обвал цен": в Украине серьезно подешевел "борщевой набор"

В Украине ощутимо подешевел "борщевой набор" / Facebook.com

В Украине серьезно подешевело большинство овощей, которые используют для приготовления борща — "борщевой набор".

На протяжении последней недели февраля на оптовых рынках обвалились цены на картофель — овощ стал дешевле почти на 20%, пишет ТСН.

Издание добавило, что стоимость овощей из "борщевого набора" начала снижаться с середины февраля, и теперь большинство из них стоят дешевле, чем в 2018-м.

"…Цены на морковь на оптовых рынках упали на 6%, свекла на 15%... Дорогими остаются только лук и капуста. Их продают в два раза дороже, чем в 2018 году", — выяснили журналисты.

В Украине ощутимо подешевел "борщевой набор" / Скриншот видео с tsn.ua

Напомним, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко накануне Масленицы сообщил, что в Украине традиционное блюдо на праздник — блины — за год подорожало на 7%.