Космические цены: эксперт объяснил резкое подорожание популярных продуктов

В Украине подорожал борщевой набор / volshebnaya-eda.ru

В 2019 году ситуация на продовольственном рынке усугубилась тем, что отдельных категорий овощей в Украине не осталось совсем.

Как подчеркнул глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в комментарии Обозревателю, импорт на скорую руку с переплатой за срочность как самого продукта, так и за его доставку, повлекло за собой увеличение цены для конечного потребителя, сделав ее "космической".

Он акцентировал внимание на необходимости регуляции рынка и предложил посмотреть на опыт Канады и стран Евросоюза, где планирование происходит на несколько лет вперед. Но качество такого планирования, по его словам, на несколько ступеней выше того, что было в СССР.

Читайте такжеЛук дороже бананов: кто виноват и что делатьДорошенко напомнил, что первые проблемы с "борщевым набором" в Украине появились в начале прошлого года, когда морковь и свекла прибавили 70-80% своей стоимости в течение одного месяца и продолжали дорожать.

По его словам, ценового пика морковь достигла в июне прошлого года, когда ее стоимость превышала цену бананов вдвое.

Напомним, ранее Дорошенко сообщил, что в Украине традиционное блюдо на праздник — блины — за год подорожало на 7%.