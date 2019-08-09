Неурожай и плохая погода: украинцев предупредили о росте цен на основные продукты

9 августа 2019, 03:27

В Украине подорожают продукты из "борщевого набора".

борщ, сало
В Украине подорожают продукты из "борщевого набора" / volshebnaya-eda.ru

В 2018 году в Украине ожидается подорожание продуктов, которые входят в так называемый "борщевой набор".

По словам начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяны Адаменко, причиной станет неурожай картофеля и других овощей.

"В Украине уменьшилась площадь посева картофеля, так как это не экспортная культура. Кроме того, сажать его на юге страны бесперспективно, так как там очень низкая урожайность. В этом году плохой картофель из-за негативных погодных условий. Он образует клубни на глубине 10-20 см. Если температура почвы выше 25° С, то клубни уже не образуются. Худший урожай картофеля в этом году будет на юге и в центре страны. Соответственно, следует ожидать его подорожания ", - цитирует Адаменко AgroNews.

Читайте также"Житница всея Европы": Украина впервые импортировала картошку из УзбекистанаЭксперт также подчеркнула, что урожай овощей борщового набора будет намного ниже, чем в прошлом году. 

"Сказать, что урожай овощей пострадал, не могу. Однако урожай будет намного ниже из-за плохих условий для опыления. Также негативно повлияли колебания температуры. Для овощей борщевого набора нужно, чтобы ночью температура воздуха была выше 6° С. Если она опускается ниже, то овощи портятся. Соответственно, в этом году пострадало качество и количество овощей для борщевого набора, а это значит, что цены на него вырастут", - добавила Адаменко.

Ранее эксперт объяснил резкое подорожание популярных продуктов

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