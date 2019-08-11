В Украине взлетели цены на огурцы: названа причина

Огурцы резко подорожали / kp.ua

В Украине опять резко взлетела цена на огурцы. Виной всему – дождливая погода, убеждены эксперты.

По информации, предложение огурцов на рынке по сравнению с прошлой неделей заметно снизилось. Это связано с тем, что из-за прохладной и дождливой погоды созревания огурцов в открытом грунте несколько замедлилось.

Отметим, сегодня огурцы из местных хозяйств поступают в продажу по цене 10-15 гривен за килограмм ($0,40-0,59/кг), что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"По словам отраслевых экспертов, повышать цены на огурец украинским хозяйствам удается, прежде всего, за счет весьма ограниченного предложения. Выборки грунтового огурца малообъемные из-за дождливой погоды. В то же время, поставки тепличной продукции также небольшие, поскольку к реализации огурца второго оборота пока приступили единичные комбинаты. Большинство украинских тепличных комбинатов планируют выйти на рынок во второй половине августа", - говорится в сообщении EastFruit.

Читайте такжеСахар подорожает: в Укрцукре озвучили неутешительный прогнозДобавим, что операторы рынка в настоящее время не видят причин для снижения цен в данном сегменте.

Напомним, ранее сообщалось, цены на хлеб подскочат на 20%, заявил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

"Урожай зерновых в 2019-ом средний. Хлеб за год подорожает в пределах 20%. В первую очередь это связано с погодными условиями и качеством хлеба", – сказал эксперт.

Также ранее была названа причина взлета цены на картошку. Эксперты утверждают, что в 2019-м украинцы не увидят дешевого картофеля, цены будут только возрастать и, по прогнозам, самым дорогим картофель будет в апреле-марте 2020-го.