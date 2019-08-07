Новое подорожание: цены на хлеб подскочат на 20% - эксперт

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В Украине в 2019 году урожай пшеницы и ее качество хуже, чем в 2018-ом, поэтому за год хлеб подорожает на 20%, заявил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

"Урожай зерновых в 2019-ом средний. Хлеб за год подорожает в пределах 20%. В первую очередь это связано с погодными условиями и качеством хлеба", - подчеркнул он в комментарии golos.ua.

Эксперт также добавил, что по предварительному прогнозу, урожай кукурузы ожидается ниже, чем в 2018 году.

"Напомню, что в прошлом году у нас был рекордный урожай за счет кукурузы. Именно ее часть является решающей при формировании вала зерна. Поэтому у нас был хороший экспорт. Каким будет вал кукурузы в этом году, пока неизвестно. По предварительному прогнозу, урожай кукурузы ожидается ниже, чем в 2018 году", - резюмировал Томич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что цены на сахар вырастут вырастут на 18%.