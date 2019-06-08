Цены на гречку и хлеб в Украине взлетят: когда и насколько / 4damki.ru

Дефицит гречки поджидает украинцев уже осенью 2019. Так что подорожание крупы не заставит себя ждать.

Гречка будет стоит 50 грн/кг, прогнозируют эксперты. Хлеб из ржаной муки – буханка "Украинского", в частности – также подскочит в цене. Всему виной – сокращение площадей посевов, поясняет UBR.ua.

"В последние годы зерно на внутреннем рынке покупается по мировым ценам. Хлеб в Польше и Литве дешевле украинского на 30%", — рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Читайте такжеЧто будет с ценами на продукты в Украине в июне: эксперты дали радужный прогнозУкраинские злаки в Евросоюзе пользуются высоким спросом. Из-за этого в 2018 году они подорожали на 21%.

Из хороших новостей: подорожание гречки будет временным, считает экономист Олег Пендзин. По его подсчетам, уже в 2020 году, после ценового всплеска года нынешнего, гречку снова начнут активнее сеять – и цены пойдут на спад.

Ранее эксперт объяснил резкое подорожание популярных продуктов. Первые проблемы с "борщевым набором" в Украине появились в начале прошлого года.