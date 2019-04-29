Ученые выяснили, чем опасен хлеб

Хлеб может содержать опасные добавки/ УНИАН

Пищевые добавки, которые используются в хлебе, способствуют ожирению и диабету, выяснили ученые.

Ученые Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета обнародовали итоги исследования о влиянии на организм человека регулярного употребления хлебобулочных изделий, сообщает Science Translational Medicine.

В ходе испытаний, проводимых на грызунах и людях, специалистам удалось выяснить, что подавляющее образование плесени вещество пропионат, добавляемое производителями при выпечке хлеба, оказывает негативное влияние на здоровье.

Отмечается, что пропионат способен спровоцировать рост уровня гормонов, связанных с риском развития ожирения и диабета.

Ранее диетолог Оксана Скиталинская рассказала, от какого хлеба не толстеют.