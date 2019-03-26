Можно ли есть хлеб: диетолог объяснила, какой хлеб самый полезный для фигуры

Врач-диетолог рассказала, от какого хлеба не толстеют / 1zoom.ru

Врач-диетолог Оксана Скиталинская во время чата на Главреде пояснила, что будет, если не есть хлеб совсем, и зачем есть хлеб вообще.

По ее словам, если хлеб из измельченного зерна, с большим количеством отрубей, то съедать несколько кусочков в день допустимо.

"Потому что хлеб улучшает наше настроение, когда мы едим, и дает ощущение сытости. Также он является источником нерастворимой клетчатки, которая стимулирует моторику кишечника", – напомнила эксперт.

Читайте такжеЯпонская диета: как легко похудеть после праздниковВ то же время от всех хлебов, изготовленных из белой очищенной муки (батоны, чиабатты, булочки) и окрашенной муки (коричневые рыхлые хлеба), нужно однозначно отказываться, подчеркнула Скиталинская.

Ранее диетолог объяснила, что делать, чтоб была красивая попа. Основу рациона, по ее словам, должны составлять овощи (свежие, запеченные, тушеные, пареные), а также легкоусвояемые бобовые.

Напомним, диетолог рассказала, сколько хлеба можно есть в день. Пшеничный хлеб стоит заменить лавашом без дрожжей, посоветовала врач.

Как сообщалось, ученые назвали наиболее полезный для здоровья человека хлеб. Приоритеты в данном случае необходимо расставлять, исходя из вкусовых привычек и состояния желудочно-кишечного тракта мучного гурмана.