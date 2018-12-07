Диетолог рассказала, сколько хлеба можно есть в день

Людям с нормальным здоровьем нужно съедать в день 150 граммов пшеничного хлеба и столько же — ржаного, сказала диетолог / 1zoom.ru

Главный внештатный врач-диетолог Волгоградской области Российской Федерации Надежда Студенкова сообщила, что, по рекомендации ученых, человеку с нормальным здоровьем нужно съедать в день по 150 граммов пшеничного и ржаного хлеба.

Людям с ожирением за день без опасений можно съесть 100 граммов ржаного хлеба, но нужно отказаться от употребления пшеничного хлеба и булочек, приводит данные эксперта МедикФорум.

По словам врача, пшеничный хлеб лучше заменить бездрожжевым лавашом. "Тонкого лаваша можно съедать до 200–250 граммов в день, так как он хорошо усваивается и не вызывает брожение в кишечнике", — отметила врач. Ранее диетолог Галина Незговорова сообщила, что в случае отсутствия хронических заболеваний без вреда для здоровья человек может выпить вина с расчетом примерно два грамма на килограмм своего нормального веса.