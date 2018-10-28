Диетолог сказала, сколько вина можно выпить без вреда для здоровья

Без вреда для здоровья человек может выпить очень небольшое количество качественного вина, отметила диетолог / odessit.ua

Диетолог Галина Незговорова сообщила, что в случае отсутствия хронических заболеваний без вреда для здоровья человек может выпить вина с расчетом примерно два грамма на килограмм своего нормального веса.

Алкоголь лучше вообще не употреблять при наличии болезней сердечно-сосудистой системы, рассказала эксперт "Обозревателю".

"Что касается алкоголя, мы можем позволить очень небольшое количество, и это должно быть вино. Например, если это качественное вино, белое или красное, это должно быть примерно два грамма на килограмм нормального веса…", — отметила собеседница.

Ранее в Швейцарии ученые из Университета Женевы после экспериментов на мышах выяснили, что вещество под названием ресвератрол (содержится в винограде и, соответственно, в вине) уменьшает раковые клетки в живом организме.