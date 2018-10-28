Диетолог сказала, сколько вина можно выпить без вреда для здоровья

28 октября 2018, 03:10

Не стоит пить алкоголь при наличии болезней сердечно-сосудистой системы, подчеркнула эксперт.

Диетолог отметила, что без вреда для здоровья человек может выпить очень небольшое количество качественного вина
Без вреда для здоровья человек может выпить очень небольшое количество качественного вина, отметила диетолог / odessit.ua

Диетолог Галина Незговорова сообщила, что в случае отсутствия хронических заболеваний без вреда для здоровья человек может выпить вина с расчетом примерно два грамма на килограмм своего нормального веса.

Алкоголь лучше вообще не употреблять при наличии болезней сердечно-сосудистой системы, рассказала эксперт "Обозревателю".

"Что касается алкоголя, мы можем позволить очень небольшое количество, и это должно быть вино. Например, если это качественное вино, белое или красное, это должно быть примерно два грамма на килограмм нормального веса…", — отметила собеседница.

Ранее в Швейцарии ученые из Университета Женевы после экспериментов на мышах выяснили, что вещество под названием ресвератрол (содержится в винограде и, соответственно, в вине) уменьшает раковые клетки в живом организме.

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