Ученые посоветовали запомнить песню, которая помогает спасти жизнь

Когда делаешь непрямой массаж сердца, необходимо выдерживать правильный темп – от 100 до 120 нажатий на легкие в минуту. Если под рукой не оказалось метронома (ну, чисто случайно), то нужный ритм поможет задать песня Macarena.

Такие выводы озвучили ученые из Барселоны после эксперимента с участием 164 студентов-добровольцев, пишет Naked Science.

Предварительно студенты обучались технике сердечно-легочной реанимации. В ходе эксперимента они в течение двух минут проводили все процедуры на манекене.

Участники первой группы делали все произвольно, сами задавая себе ритм. Участники второй — под мобильное приложение-метроном, который задает ритм. Участники из третьей — под упомянутую песню.

"Лучше всего проявили себя те, кто использовал метрономом: 91% нажатий у них происходил в нужном ритме. Однако и под Macarena их количество составляло 74% — против 24% "правильных" нажатий у тех, кто не пользовался ни одним методом для поддерживания темпа", – резюмировали ученые.

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