Ученые назвали наиболее полезный для здоровья человека хлеб

Белый и черный хлеб одинаковы по своим полезным качествам. Приоритеты в данном случае необходимо расставлять, исходя из вкусовых привычек и состояния желудочно-кишечного тракта мучного гурмана.

К таким выводам пришли британские ученые после проведения ряда исследований.

По информации исследователей, они пригласили для участия в эксперименте группу людей, которые были разделены на две подгруппы. Добровольцы ели разные виды хлеба, меняя их с одинаковой периодичностью.

В результате ученые выяснили, что необходимость употребления того или иного хлеба зависит от микрофлоры кишечника человека. Это и определяет приоритет выбора пшеничного или ржаного хлеба в ежедневном меню.

Напомним, ранее были опубликованы исследования, которые доказывают вред цитрусовых для организма человека. Пальма первенства в этом антирейтинге досталась грейпфруту.