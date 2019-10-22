Стоит делать запасы: в Украине значительно подскочат цены на гречку

За сентябрь цена гречки в Украине уже выросла более чем на 20% / 4damki.ru

До конца 2019 года украинцам стоит ожидать подорожания гречневой крупы – цены на гречку вырастут примерно на 30-40%, до 32-33 гривен за килограмм. Такой прогноз озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам Пендзина, в этом году гречки посеяли на 60% меньше, чем в прошлом. Дело в том, что на протяжении последних почти трех лет гречка все время падала в цене, поэтому ее стало невыгодно сеять. За сентябрь цена гречки в Украине уже выросла более чем на 20%. Зимой 2019-2020 года гречка снова подорожает – цены превысят отметку в 30 грн/кг.

"Правда, 40 грн за кило мы не увидим – я очень надеюсь, что такой цифры не будет. Хотя уже сегодня можно найти гречку в красивой упаковке по 30 грн/кг. Но я думаю, что это максимальная величина", – сказал Пендзин в эфире ObozTV.

В обычных полиэтиленовых пакетах цена на гречку зимой 2019-2020 будет колебаться на уровне 32-33 грн/кг. Сейчас крупу можно купить и за 25-26 грн/кг.

Напомним, ранее украинцев предупредили, что до конца ноября 2020-го заметно подорожают хлеб, мука и макароны. Кроме того, ожидается подорожание мясной и молочной продукции.