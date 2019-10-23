Плов по-узбекски: как быстро сделать сногсшибательный плов

Плов по-узбекски готовится немного более часа / Скриншот

Плов по-узбекски - один из двух основных видов плова. В узбекском варианте приготовления плова рис готовят вместе с мясом. Еще один главный вид плова - азербайджанский, в этом варианте рис и мясо готовят отдельно.

Главред выяснил, как делать плов по-узбекски, и решил опубликовать самый быстрый и сногсшибательный рецепт.

Узбекский плов, рецепт

Плов узбекский, ингредиенты:

600 г мяса - в классическом рецепте используется баранина. Плов с курицей тоже можно готовить, да и свинину можно использовать. Кроме того, делают плов с ребрами;

600 г риса;

300 г моркови;

2 луковицы;

1 стручок острого перца;

100 мл растительного масла;

Соль, перец, чеснок, зира, куркума - по вкусу.

Как приготовить плов по-узбекски

Очищенный лук нужно порезать крупными кубиками, а очищенную морковь - нетонкими полосками. Плов с мясом готовится в казанке. Налейте в казанок растительное масло, включите средний огонь, и подождите - масло должно подогреться. Поджарьте лук, а потом обжарьте вместе с луком мясо.

Плов из курицы может получиться суховатым, поэтому, если не использовать баранину, лучше взять свинину. Плов из свинины должен получиться более сочным, да и намного жирнее и сытнее, чем с курицей.

В обжаренное мясо с луком добавьте морковь, перемешайте ингредиенты и продолжайте готовить вместе. Обжаренные овощи и мясо залейте водой - вода должна не только все покрыть, ее уровень должен быть на 2 см выше уровня ингредиентов.

Плов по-узбекски еще потребует терпения - добавьте все специи, кроме куркумы, стручок острого перца, сделайте маленький огонь и все тушите 1 час. Если готовить плов с курицей - тушить ингредиенты придется меньше.

Пока все готовится - несколько раз промойте рис. Через час вытащите из казанка стручок острого перца, всыпьте рис и выровняйте его лопаткой - рис должен оказаться в жидкости. Потом всыпьте куркуму и готовьте узбекский плов на большом огне, накрыв крышкой.

Через 7 минут рис нужно перемешать и сделать огонь поменьше. Когда жидкость почти выпарится - добавьте неочищенный, но помытый чеснок. Накройте плов узбекский крышкой и готовьте еще около 5 минут - доведите все ингредиенты до готовности.

В готовом плове не должно быть лишней жидкости. Приготовленное блюдо укутайте полотенцем и оставьте на 20 минут, чтобы плов дошел. После этого плов по-узбекски можно подавать.

Плов по этому рецепту также можно приготовить в духовке и в мультиварке. Если классический рецепт плова приелся - можно поэкспериментировать и приготовить плов с мидиями.

Плов, рецепт сногсшибательный - снимки этапов приготовления