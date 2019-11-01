Было согласовано: в МИД объяснили вето Венгрии на резолюцию по Украине

Вадим Пристайко / УНИАН

Во время визита послов НАТО в Украину Венгрия наложила вето на заявление представителей Альянса по Украине. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, такое поведение венгерской стороны вызвало недоумение.

"На момент приезда в Украину у них (НАТО, - ред.) было готовое совместное заявление, которое было результатом сложных переговоров между всеми 29 членами... Это заявление как готовый продукт было предложено Украине... Никакой блокировки консенсуса по формировке документа не было, ни от Украины, ни от венгров", - рассказал глава МИД Украины в пятницу, 1 ноября, в ходе брифинга в Киеве, передает Лига.

При этом Пристайко указал, что "не все было понятно даже нам в заявлениях Сийярто о том, что они заблокировали за день, потом сняли блокаду, потому что что-то было учтено". Кроме того, дипломат отметил, что причиной данной ситуации стал пункт о защите прав нацменьшинств, хотя Украина выполнила шесть из семи рекомендаций Венецианской комиссии, которые призваны защитить права нацменьшинств.

Пристайко уверен, что после приятия закона о среднем образовании, где будет учтено последнее требование о частных школах, все претензии Венгрии к Украине должны быть сняты. В то же время глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что не все страны, в том числе и Венгрия, выполняют рекомендации комиссии.

Напомним, что 31 октября Венгрия сняла вето с заявления послов Североатлантического альянса по Украине.