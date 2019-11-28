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"Будем блокировать": в Венгрии разразились угрозами в адрес Киева

28 ноября 2019, 14:33

Посол Венгрии заявил, что Будапешт продолжит блокаду Совета Украина - НАТО.

Украина vs Венгрия
Украина vs Венгрия / УНИАН

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заверил, что блокада Совета Украина – НАТО в дальнейшем продолжиться. При этом он заявил, что Будапешт не блокирует интеграцию Киева в Североатлантический альянс.

"Мы блокируем только один форум, это политический уровень - Совет Украина-НАТО. И будем блокировать дальше. Почему мы блокируем совместные декларации на этом политическом уровне? Потому что считаем НАТО не только военной организацией", - сообщил дипломат в интервью изданию Главком.

Кроме того, он указал, что если Украина хочет стать членом Альянса, то должна соблюдать права человека.

"Если ты хочешь стать членом НАТО, у тебя должны быть обязательства соблюдать права человека. На наш взгляд, принятый закон об образовании противоречит этим принципам", - отметил Ийдярто.

Также он считает, что НАТО не должно игнорировать проблемы национальных меньшинств.

"Это не совсем правильно, что НАТО не занимается проблемами меньшинств. Поскольку, если возникает конфликт, то НАТО не хочет вступать, чтобы стороны сами решили конфликт. Это очень важный момент", - подчеркнул посол.

Помимо этого, он отверг обвинения в адрес Венгрии, что страна играет на руку Москве в украинском вопросе.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заверил, что давление и шантаж венгерской стороны на Украину не пройдет.

НАТО Венгрия посол блокада
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