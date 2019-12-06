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Венецианская комиссия назвала главные недостатки украинского языкового закона

6 декабря 2019, 18:41

Венецианская комиссия призвала Украину пересмотреть Закон о государственном языке.

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Венецианская комиссия призвала Украину пересмотреть Закон о государственном языке / УНИАН

Венецианская комиссия заявила о понимании необходимости поощрения использования украинского языка как государственного в Украине с учетом "особого места русского языка, а также угнетения украинского языка в прошлом".

Как подчеркивается в выводах, опубликованных в пятницу, 6 декабря, Комиссия приветствует тот факт, что в некоторых областях закон о государственном языке предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным языком.

В то же время Венецианская комиссия призвала украинские власти пересмотреть Закон о государственном языке и подготовить Закон о меньшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами, в частности, изменить положения документа, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС" и указывает, что "любое различие между обращением с этими языками должно основываться на объективном и разумном обосновании, чего пока нет".

Читайте такжеЯзыковой омбудсмен: в Кабмине назвали кандидатуру вопреки результатам конкурсаВ Комиссии также подчеркнули, что переходный период реализации положений закона об образовании, который был "подвержен резкой критике", был продлен с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года "только для учащихся, чей родной язык является языком ЕС, а не для тех, кто владеет другими родными языками, включая русский" и порекомендовали продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов.

В выводах ВК содержится призыв к властям отменить механизм подачи жалоб и санкций, предусмотренных в законе, или строго ограничить его публичной сферой и в самых крайних случаях: "Если механизм будет сохранен, положения о санкциях не должны применяться до принятия закона о меньшинствах и пересмотра закона о государственном языке".

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Эксперты Венецианской комиссии также рекомендуют изъять из закона статью, устанавливающую ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах: "Комиссия предлагает законодателю пересмотреть требования к квоте для контента на украинском языке, установленные Законом о государственном языке для телерадиовещателей в свете принципа пропорциональности".

Кроме того, в ВК отмечают, что "частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе, когда их видно и слышно другим в общественных местах".

Читайте такжеЯзыковой вопрос: Венгрия пригрозила Украине новым "наказанием"В ВК считают необходимым дать возможность распространения материалов избирательной кампании на языках, отличных от украинского не только на территориях компактного проживания меньшинств, использовать языки, отличные от украинского, в чрезвычайных ситуациях, например, при общении со службами спасения, а также разрешить частным сторонам использовать язык меньшинства между собой, в том числе, когда их видно и слышно другим в общественных местах.

В Комиссии добавили, что должны быть заменены требования одновременной публикации печатных СМИ на языке меньшинства и на украинском языке в один и тот же день, а также пересмотрено положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть написаны исключительно на украинском языке, а также ряд других положений.

Напомним, ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые власти Украины только говорили о решении языкового вопроса, но не пошли для этого на реальные шаги.

Венецианская комиссия языковой закон Украина
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