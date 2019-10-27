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Скандальный языковой закон проверят: в Украину прибыла Венецианская комиссия

27 октября 2019, 07:34

Боднар также заявил, что на рассмотрение парламента будет подан новый закон о нацменьшинствах.

Василий Боднар принял экспертов Венецианской комиссии / mfa.gov.ua

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который ранее заявил, что до выборов в ОРДЛО десятки лет, принял делегацию Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая прибыла в Украину с целью изучения аспектов внедрения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По информации, в конце визита эксперты Венецианской комиссии подготовят заключение комиссии по имплементации языкового закона и примут его на своем пленарном заседании в декабре.

К слову, Боднар во время переговоров с экспертами Венецианской комиссии подчеркнул, что закон соответствует Конституции Украины.

При этом заместитель министра иностранных дел особо отметил, что принятие закона важно не только с гуманитарной точки зрения, но и "обусловливается факторами безопасности в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины".

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможность для национальных меньшинств играть более важную роль в украинском обществе", - сказал Боднар, передает пресс-служба МИД.

Боднар также заявил, что на рассмотрение парламента будет подан новый закон о нацменьшинствах.

Читайте такжеУ Зеленского передумали пересматривать языковой законНапомним, ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые власти Украины только говорили о решении языкового вопроса, но не пошли для этого на реальные шаги.

"Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала - только заявления. Мы были бы счастливы, если бы слова украинцев подкреплялись еще и практическим содержанием. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер", - заявил министр.

Также ранее в ООН порекомендовали Украине принять отдельный закон о национальных меньшинствах и коренных народах.

"Мы призываем Кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов", - заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

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