До выборов в ОРДЛО десятки лет: в МИД назвали главные условия

В МИД назвали главные условия для выборов в ОРДЛО

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар прокомментировал вопрос создания необходимых условий для проведения избирательного процесса в ОРДЛО.

По его словам, до времени, когда на нынешних оккупированных территориях состоятся свободные выборы, могут пройти десятки лет.

"Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими", - цитирует Бондаря Укринформ.

Он подчеркнул, это означает, что до момента выборов "мы можем идти и десятки лет. И это надо понимать".

"Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы", - добавил дипломат.

Читайте такжеВ Слуге народа рассказали, как планируют проводить местные выборы

Напомним, ранее глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции Слуга народа Богдан Яременко назвал условия для проведения выборов на оккупированном Донбассе.