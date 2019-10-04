  1. Главная
  3. Политика

Выборы на оккупированном Донбассе: новый глава ЦИК озвучил условия

4 октября 2019, 21:45

Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия, заявил новый глава ЦИК.

выборы на Донбассе
Новый глава ЦИК озвучил условия проведения выборов в ОРДЛО / Фото vk.com anna-news.info

Избранный в пятницу, 4 октября, новый глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса нужны соответствующие условия.

Диденко подчеркнул, что этот вопрос должен быть законодательно урегулирован.

"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия: вопросы безопасности, а кроме того этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. В тех условиях, которые есть у нас сейчас, выборы на временно оккупированных территориях - это вопрос не к ЦИК, а к законодателю", - заявил Диденко.

Также он отметил, что Центризбирком является правоприменительным органом.

"... мы не можем чего-то предполагать сейчас, но я считаю, что рано или поздно выборы будут проведены на всей территории Украины и она будет освобождена", - отметил глава ЦИК, передает РБК-Украина.

Читайте также"Ху*ло всех заставит": Сенцова "прокляли порохоботы" и гонят "Надю-2" воевать на ДонбассНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал  специальное видеообращение к украинцам, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в Нормандском формате, пресловутой формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

По словам Зеленского, вызвавшее бурю возмущения недавнее согласование в Минске на переговорах ТКГ формулы Штанмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма Россией, ни полного отказа от Донбасса, ни того, что выборы в ОРДЛО будет проходить уже "завтра и под дулами пулеметов".

Также ранее трезидент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей. По слова главы государства, в документ войдут положения так называемой формулы Штайнмайера.

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - заявил Зеленский в ходе брифинга во вторник, 1 октября.

Он отметил, что новый документ будет разработан вместе с общественностью и в нем "не будет никаких красных линий". Закон начнет действовать только после того, когда на Донбассе пройдут местные выборы по законам Украины, а ОБСЕ подтвердит, что волеизъявление прошло по международным стандартам.

ЦИК война на Донбассе ОРДЛО выборы в ОРДЛО новости Украины Олег Диденко
Сейчас вы просматриваете новость «Выборы на оккупированном Донбассе: новый глава ЦИК озвучил условия». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:54
Тайные мечты и новая любовь: кому гороскоп на завтра обещает головокружительный день
21:45
Выборы на оккупированном Донбассе: новый глава ЦИК озвучил условия
21:32
Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми" - Волкер Видео
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 6 выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
21:21
Модный маникюр Хэллоуин 2019 – стильные идеи дизайна из Instagram - 33 фото Фото Видео
21:07
Петросян вернулся к Степаненко: фото момента встречи
20:54
"Что поставили, то и пьем": Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами и развеселили зал Видео
20:23
В кубанке и на евробляхах: СБУ задержала таксиста-любителя "русского мира" Фото
19:58
Скандал на Николаевщине: воспитатель в детсаду заклеивала детям рты скотчем Видео
19:54
"Настроил рот на работу": "обычный глист" Ляшко внезапно "выполз на арену"
19:48
Звезда Дом-2 разгромила салон красоты из-за маникюра Видео
19:26
Гончарук назвал сроки проведения "электронной" переписи украинцев
19:16
В Киеве на выходных перекроют десятки улиц из-за марафонцев: схема движения
19:15
Великі Вуйки 2019: сюжет, актеры и эксклюзивный саундрек от ТНМК Видео
19:05
"Нанотехнологии": в Николаевской области креативно "отремонтировали" дорогу Видео
19:03
Депутаты из Слуги народа в Раде интересовались секретами вечной молодости
19:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 6 выпуск 3 сезон - 04-10-2019 Фото Видео
18:58
"И бомж может пойти на органы": у врача-трансплантолога нашли около миллиона долларов
18:56
Обложившего Путина трехэтажным матом грузинского журналиста вызвали на допрос Видео
18:33
"Не могу понять": Шаройко дал первое интервью после возвращения в Украину
18:15
"Ху*ло всех заставит": Сенцова "прокляли порохоботы" и гонят "Надю-2" воевать на Донбасс Видео
18:00
"Держали за руки": Пристайко рассказал, как Зеленский хотел пешком идти в Луганск Видео
17:53
"Слава Украине!": известный карикатурист превратил Путина в "бандеровца"
17:36
"Ценное чучело в собачий вольер": Пашинский ответил на подозрение ГБР Видео
17:25
В ЕС назвали дату новых газовых переговоров Видео
17:24
Диденко возглавил ЦИК: что о нем известно Видео
17:10
"400 баксов за час": копы схватили ловкую VIP-сутенершу в Одессе
16:51
Гончарук "объявил войну" бедности в Украине: подробности
16:48
"Пожалуйста, помогите": Лукашенко попросил у Зеленского поддержки Видео
16:47
"Привыкли 300% прибыли получать":в Новой почте пожаловались на кассовые аппараты
16:28
Kazka и Alexeev выступят NRJ Live Party новости компании
16:16
В РФ объяснили принцип определения цены на транзит газа через Украину Видео
16:10
"Раскол в Слуге народа": Дубинский оценил интеллектуальный уровень коллег по фракции
15:59
"Зелибобы, вы берега совсем не видите": "слуга народа" оскандалилась из-за военных
15:58
Дональд Трамп заявил, что продолжит давить по "делу Байдена"
15:51
"Неужели я Владимир Владимирович сказал?": Бацька оговорился, выступая с Зеленским Видео
15:41
Ален Делон после инсульта появится в кино
15:29
Украина и Беларусь подписали важные контракты на полмиллиарда долларов
15:20
Пашинский может сесть на 8 лет: ГБР объявило подозрение бывшему нардепу
15:09
"Особенные голубцы?": украинцы высмеяли цены в столовой Рады
15:09
Прослушка для НАБУ и смерть "поправок Лозового": Рада изменила УПК Видео
14:57
У Винника отреагировали на попытку сорвать концерт Видео
14:55
"Груз задавил людей": появились подробности крушения Ан-12 под Львовом Видео
14:49
"В парламенте остается только др***ть": Дубинский поскандалил с Разумковым из-за МВФ
14:43
В Беларуси помилован осужденный за шпионаж украинский журналист Шаройко
14:22
"Демарш" Украины: в ПАСЕ прошел протест против РФ – видео Видео
14:18
"Нет капитуляции": Зеленского в Житомире встретили файер-шоу Фото Видео
14:17
Знаменитый целитель-святой обещает излечить рак Заворотнюк
14:03
Крушение самолета АН-12: врач рассказал о состоянии пострадавших Видео
14:01
В Раде признали необходимость корректировки законопроекта №1210
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять