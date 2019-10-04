Выборы на оккупированном Донбассе: новый глава ЦИК озвучил условия

Новый глава ЦИК озвучил условия проведения выборов в ОРДЛО / Фото vk.com anna-news.info

Избранный в пятницу, 4 октября, новый глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса нужны соответствующие условия.

Диденко подчеркнул, что этот вопрос должен быть законодательно урегулирован.

"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия: вопросы безопасности, а кроме того этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. В тех условиях, которые есть у нас сейчас, выборы на временно оккупированных территориях - это вопрос не к ЦИК, а к законодателю", - заявил Диденко.

Также он отметил, что Центризбирком является правоприменительным органом.

"... мы не можем чего-то предполагать сейчас, но я считаю, что рано или поздно выборы будут проведены на всей территории Украины и она будет освобождена", - отметил глава ЦИК, передает РБК-Украина.

Читайте также"Ху*ло всех заставит": Сенцова "прокляли порохоботы" и гонят "Надю-2" воевать на ДонбассНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в Нормандском формате, пресловутой формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

По словам Зеленского, вызвавшее бурю возмущения недавнее согласование в Минске на переговорах ТКГ формулы Штанмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма Россией, ни полного отказа от Донбасса, ни того, что выборы в ОРДЛО будет проходить уже "завтра и под дулами пулеметов".

Также ранее трезидент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей. По слова главы государства, в документ войдут положения так называемой формулы Штайнмайера.

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - заявил Зеленский в ходе брифинга во вторник, 1 октября.

Он отметил, что новый документ будет разработан вместе с общественностью и в нем "не будет никаких красных линий". Закон начнет действовать только после того, когда на Донбассе пройдут местные выборы по законам Украины, а ОБСЕ подтвердит, что волеизъявление прошло по международным стандартам.