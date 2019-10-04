Диденко возглавил ЦИК: что о нем известно

Олег Диденко возглавил ЦИК / УП

В пятницу, 4 октября, Центральная избирательная комиссия избрала своим председателем Олега Диденко, который был членом комиссии в предыдущем составе Центризбиркома.

По информации, его поддержали своими голосами во время голосования на своем первом заседании 16 членов комиссии.

Добавим, что Олег Диденко попал в ЦИК по квоте Слуги народа. К слову, до этого Диденко был членом ЦИК по квоте партии УДАР.

Олег Диденко: что о нем известно

Родился 8 мая 1980 года в г.Снятин Ивано-Франковской области. В 2002 году окончил юридический факультет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

С 2003 по 2014 год работал помощником-консультантом народных депутатов Украины, в том числе - на постоянной основе.

В 2007 году работал в Центральном исполнительном комитете Народного Союза "Наша Украина" на должностях юрисконсульта и первого заместителя руководителя Юридического департамента.

В 2007-2009 и 2010 годах - исполнительный директор ООО "Юридическая группа "Коллегиум".

С 2008 года занимался частной юридической практикой.

В 2012 году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Во время избирательных процессов по выборам народных депутатов Украины 2007 и в 2012 лет - уполномоченное лицо партии в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В апреля 2014 года назначен членом Центральной избирательной комиссии.

Читайте такжеРоспуск ЦИК: эксперт оценил угрозу монополизации новой комиссииНапомним, в пятницу, 4 октября, Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Как заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, одним из приоритетов парламента является формирование компетентного, независимого и непредвзятого состава ЦИК.

"Учитывая это, президентом Украины на основе предложений депутатских фракций и групп... внесено представление о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии", - сказал Стефанчук и озвучил перечень фамилий, указанных в представлении.

В частности, по представлению президента, на должности членов ЦИК были назначены: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александр Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый и Юрий Фрицкий.