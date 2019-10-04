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Рада назначила новый состав Центризбиркома

4 октября 2019, 11:27

Народные депутаты проголосовали отдельно по каждой из поданных кандидатур.

ЦИК, ЦВК, Центризбирком
Назначен новый состав Центризбиркома / УНИАН

В пятницу, 4 октября, Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Как заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, одним из приоритетов парламента является формирование компетентного, независимого и непредвзятого состава ЦИК.

"Учитывая это, президентом Украины на основе предложений депутатских фракций и групп... внесено представление о назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии", - сказал Стефанчук и озвучил перечень фамилий, указанных в представлении.

Читайте такжеНовый ЦИК: названы 18 кандидатур от Слуги народаКак сказал Стефанчук, эти люди обладают знаниями относительно украинского и международного избирательного права, подавляющее большинство из них являются профессиональными юристами.

После этого депутаты проголосовали относительно каждой из поданных кандидатур.

В частности, по представлению президента, на должности членов ЦИК были назначены: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александр Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый и Юрий Фрицкий.

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После этого новые члены Центризбиркома приняли присягу в зале парламента.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

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